إطلاق خدمة الدفع الآني والبيني عبر الهاتف النقال

لزبائن البنوك وبريد الجزائر باستخدام رمز الاستجابة السريع

تمّ إطلاق محول خدمات الدفع الآني والبيني عبر الهاتف النقال (switchmobile)، والذي يمكن زبائن البنوك الناشطة في الساحة، بالإضافة إلى زبائن بريد الجزائر، من إجراء عمليات دفع وتحويل الأموال بصفة آنية وبينية باستخدام رمز الاستجابة السريع.

وكانت هذه الخدمة سابقا مقتصرة على مستوى بنكين ومؤسسة بريد الجزائر ومطبقة فقط بين زبائن نفس المؤسسة المالية، حيث أكد وزير المالية، لعزيز فايد، الاثنين بالجزائر العاصمة، أن هذه الخدمة من شأنها خلق “ثورة رقمية حقيقية” في مجال المالية والبنوك من خلال تقديم “خدمات رقمية سريعة وسهلة الاستعمال وآمنة للمواطنين”.

وأوضح أن خدمات الدفع الآلي بالهاتف الذكي “جاءت نتيجة قيام السلطات العمومية بإطلاق مخطط عمل واستراتيجية دقيقة تندرج في إطار تطبيق تدابير القانون النقدي والمصرفي في شقه المتعلق بمجال تطوير الاستراتيجية الوطنية للدفع الإلكتروني ووضعها حيز الخدمة، من أجل تعزيز مجال الائتمان والشمول المالي في الجزائر”.

وأضاف فايد أن إطلاق الخدمة يشكل مرحلة ثانية في مسار عصرنة وتطوير طرق الدفع من خلال توفير محول خدمات الدفع والتحويلات بربط كل تطبيقات البنوك وبريد الجزائر بالهاتف.

وذكر بأنه تم في السابق تطوير مجالات الدفع عبر أجهزة الدفع الإلكتروني TPE بواسطة البطاقات البيبنكية وتعميم الدفع عبر الانترنت واستحداث الوكالات البنكية الرقمية متعددة الخدمات وتحويل الأموال والدفع بواسطة الهاتف الذكي في البنوك وبريد الجزائر.