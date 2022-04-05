إطلاق مسابقة لتوظيف الأئمة والمرشدات الدينيات

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن مسابقة لتوظيف 130 إماما أستاذا و60 مرشدة دينية في ولايتي بجاية وتيزي وزو.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في المسابقة، إيداع ملفاتهم على مستوى الوزارة، إلى غاية تاريخ 15 أفريل الجاري.

ويشترط للمشاركة في مسابقة التوظيف في منصب إمام أستاذ ومرشدة دينية، إلى جانب حفظ القرآن كاملا، حمل شهادة ليسانس العلوم الإسلامية في التخصصات التالية:

الإمامة،

العقيدة ومقارنة الأديان،

الكتاب والسنة،

الدعوة والثقافة الإسلامية،

الآثار والفنون الإسلامية،

اللغة العربية والدراسات القرآنية،

التاريخ والحضارة الإسلامية،

الفقه والأصول،

الشريعة والقانون.

ويتكوّن ملف الترشّح لمسابقة التوظيف من الوثائق التالية: