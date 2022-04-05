-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إطلاق مسابقة لتوظيف الأئمة والمرشدات الدينيات

محمد عبد المؤمن
  • 220
  • 0
إطلاق مسابقة لتوظيف الأئمة والمرشدات الدينيات
أرشيف
تعبيرية

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن مسابقة لتوظيف 130 إماما أستاذا و60 مرشدة دينية في ولايتي بجاية وتيزي وزو.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في المسابقة، إيداع ملفاتهم على مستوى الوزارة، إلى غاية تاريخ 15 أفريل الجاري.

ويشترط للمشاركة في مسابقة التوظيف في منصب إمام أستاذ ومرشدة دينية، إلى جانب حفظ القرآن كاملا، حمل شهادة ليسانس العلوم الإسلامية في التخصصات التالية:

  • الإمامة،
  • العقيدة ومقارنة الأديان،
  • الكتاب والسنة،
  • الدعوة والثقافة الإسلامية،
  • الآثار والفنون الإسلامية،
  • اللغة العربية والدراسات القرآنية،
  • التاريخ والحضارة الإسلامية،
  • الفقه والأصول،
  • الشريعة والقانون.

ويتكوّن ملف الترشّح لمسابقة التوظيف من الوثائق التالية:

  • طلب خطّي (يتضمّن العنوان الكامل للمترشح ورقم هاتفه)،
  • نسخة من بطاقة التعريف،
  • نسخة من شهادة الليسانس،
  • شهادة حفظ القرآن كاملا ( صالحة لمدة سنتين)،
  • بطاقة الإقامة،
  • واستمارة معلومات (تُسحب من الرابط التالي: استمارة المعلومات).
مقالات ذات صلة
أساسيات مفقودة في أسواق الرحمة!

أساسيات مفقودة في أسواق الرحمة!

هذه شروط التسجيل في الأولى ابتدائي وفترة استثنائية للمتأخرين

هذه شروط التسجيل في الأولى ابتدائي وفترة استثنائية للمتأخرين

حجز كميات “هائلة” من الفرينة والزيت والسلع المتنوعة

حجز كميات “هائلة” من الفرينة والزيت والسلع المتنوعة

رمضان يعيد للمساجد بريقها

رمضان يعيد للمساجد بريقها

مدفع رمضان 2022

مدفع رمضان 2022

معهد واشنطن يشيد بدبلوماسية الرئيس تبون

معهد واشنطن يشيد بدبلوماسية الرئيس تبون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد