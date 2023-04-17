إطلاق هاتف Realme C55 “بطل الفئة” بأربع ميزات فريدة

مع أربعة تحسينات فريدة من نوعها

أطلقت شركة Realme، العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم، هاتف Realme C55.

ويعتبر Realme C55 “بطلًا للفئة”، حيث يتميز بكاميرا بدقة 64 ميغابكسل وشحن سريع SUPERVOOC بقوة 33 واط وسعة تخزين تصل إلى 256 جيغابايت، كل هذا في مظهر عصري وفريد من نوعه مستوحى من Sunshower ويوفر هاتف Realme C55 تجربة هاتف محمول متكاملة بسعر معقول ابتداء من 39999 دج بالنسبة لصنف 8 + 256 جيغابايت وبسعر 35999 دج بالنسبة لصنف 6+ 128 جيغابايت (في متجره الرسمي علي اكسبريس).

أربعة تحسينات في الكاميرا والتخزين والشحن والتصميم

أعلنت شركة Realme في وقت سابق من هذا الشهر رسميا عن تحديثات إستراتيجية للسلسلة C لتقديم منتجات مزودة بميزات جد متطورة في هذا المجال من ناحية الكاميرا، التخزين، الشحن والتصميم.

واليوم، يستفيد أول منتج من هذه التحديثات وهو هاتف Realme C55، والذي يكسر حاجز السعر لتقديم الكاميرا الوحيدة بدقة 64 ميغابكسل في هذه الفئة. ويأتي الهاتف الجديد مزودًا بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميغابكسل وعدسة بالأبيض والأسود بدقة 2 ميغابكسل.

هاتف C55 هو أول منتج من سلسلة C يتميز بمستشعر OV64B الرائد بحجم 0.7 ميكرومتر بكسل وصيغة بصرية 1/2 بوصة، وهو نفس المستشعر المستخدم في Realme GT Master Edition. وبالمقارنة مع الهاتف السابق C35، يتميز C55 بزيادة في حجم المستشعر بنسبة 54 بالمائة وتحسين بنسبة 53 بالمائة في وضوح الدقة.

كما تعمل أوضاع الصورة والفيلتر المبتكرة على تحسين تجربة الكاميرا، وباستخدام تقنية التصوير ProLight، تعمل كاميرا C55 على تحسين الدقة بشكل فعال، وتعزز بشكل كبير القدرة على إلغاء الإضاءة المرتفعة، مما يحافظ على تفاصيل الصورة بدرجة اكبر في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويتميز Realme C55 بسعة 16 جيغابايت DRAM و256 جيغابايت ROM، وهي أكبر مساحة تخزين في فئتها، وتدعم توسيع الذاكرة حتى 1 To لتجربة مستخدم طويلة الأمد. وبفضل تقنية DRE المتقدمة، يقوم Realme C55 بتوسيع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 8 جيغابايت حتى 8 جيغابايت لبلوغ 16 جيغابايت، وتزويد المستخدمين بتجربة سهلة وأكثر سلاسة.

من خلال فهم احتياجات المستخدمين، يعمل C55 على تحسين أداء البطارية بفضل الشحن السريع SUPERVOOC بقوة 33 واط في الفئة، والذي يمكن شحنه بنسبة 100٪ في ظرف 63 دقيقة فقط. ومقارنةً بالهاتف الذي سبقه C35، الذي يوفر شحنًا بقوة 18 واط، يعمل الهاتف الجديد C55 على

تعزيز سرعة الشحن بشكل كبير بنسبة 100٪ مع بطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يسمح بشحن الجهاز بكل راحة.

أما بالنسبة لخلفية الهاتف، فقد تم تصميم C55 ببراعة المستوحى من Sunshower ومن العناصر الطبيعية ومتوفر بلونين: Sunshower وRainy Night كما أنه هناك 500000 جسيم ضوئي تشكل خطوط مجهر عمودية تشبه خطوط المطر، إلى جانب الألوان المبهرة لتكون مثل حمام الشمس الذي يجلب للمستخدمين مزاجًا جيدًا.

يتميز هاتف C55 أيضًا بإطار مشكل من زاوية قائمة وهيكل رقيق جدا في فئته (7.89 مم) مما يسمح بإمساكه بشكل مريح.

إلى جانب ذلك، يتميز C55 بشاشة كاملة بحجم 6.72 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث 90 هرتز، مما ينتج عنه تجربة مشاهدة أكثر راحة، وبفضل الفتحة المركزية التي تتكامل بسلاسة مع جسم الهاتف، يوفر C55 مظهرًا وملمسًا أفضل يملئ الشاشة.

وقد تم تجهيز C55 بشريحة Helio G88. هذه الشريحة المستندة على معالج 12 نانومتر ووحدة معالجة الرسومات Mali-G52، بمعالج ثماني النواة يعمل بسرعة 2.0 جيغاهرتز والذي حقق نتيجة 273364 درجة في اختبار Antutu.

أول كبسولة صغيرة من Android

حقق هاتف Realme C55 هذه المرة، تقدمًا جريئًا ومدهشًا من خلال تقديم أول كبسولة صغيرة من Android، والتي يمكن أن تلاءم الشاشة بذكاء وتلتف حول فتحة الكاميرا.

ويمكنه عرض ألوان مختلفة من خلال ضوءه الديناميكي اعتمادًا على حالة البطارية – مشحونة بالكامل، في حالة شحن، بطارية منخفضة – باللون الأخضر والأزرق والأحمر على التوالي، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تجربة وضعيتين وظيفيتين إضافيتين لاستخدام البيانات وإحصاءات الخطوة التي تتطلب OTA لتحقيقها. مع الكبسولة الصغيرة يمكن للمستخدمين تلقي إشعارات من أجل راحة يومية أفضل.

وعلاوة على ذلك، يأتي C55 مزودًا بـ Realme UI 4.0 استنادًا إلى Android 13، ومستشعر بصمة سريع، وتقنية NFC متعددة الوظائف مع إمكانية التمرير السريع 360 درجة، مما يوفر للمشجعين تجربة استخدام طويلة المدى وجودة موثوقة.

ولذلك، تم تجهيز Realme C55 بأربع تقنيات أولية وتجربة شاملة تلبي الاحتياجات المختلفة للمستخدمين، فهو ينقل روح “البطل” ويشجع الشباب على الاستمتاع بلحظة كالأبطال وبأسعار معقولة.