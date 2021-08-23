إعادة إحياء فيلم الأمير عبد القادر بقرار رئاسي

بعد أزيد من ثماني سنوات من التجميد وإحالة الملف على العدالة

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعادة إطلاق مشروع فليم الأمير عبد القادر بصفته مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وكونه رمزا عالميا. وهذا بعد أكثر من ثماني سنوات من التجميد.

القرار اتخذ في مجلس الوزراء الأخير والذي شدد في الشق الثقافي على ” ضرورة إرساء صناعة سينماتوغرافية خلاقة لمناصب الشغل والثروة عن طريق الإنتاج السينمائي الهادف ذي المعايير الدولية.

كما أعطى رئيس الجمهورية تعليمات بإدماج المتخرجين من المعاهد الفنية والدراما وحملة البكالوريا الفنية مستقبلا، في المجال الفني بكل أنواعه”. وشدد بيان مجلس الوزراء على ضرورة إرساء أسس صناعة السينما و”خلق فرص العمل والثروة من خلال إنتاج فيلم بناء ويفي بالمعايير الدولية”.

كما تم اتخاذ قرار أيضا بدمج خريجي المعاهد الفنية والدرامية “وكذلك حملة البكالوريا الفنية التي ستؤسس قريباً في المجال الفني، جميع التخصصات مجتمعة”.

وكان مجلس الوزراء قد ناقش في شهر أفريل من سنة 2021 مشروع استحداث بكالوريا (سمعي بصري ومسرح وسينما) “يهدف إلى تدريب جيل جديد من المهنيين الفنيين في مختلف تخصصات هذا المجال”.

ويعود مشروع فيلم الأمير إلى عام 2007. حيث كان من ضمن مشاريع تظاهرة “الجزائر عاصمة الثقافة العربية”. وكان من المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في عام 2013. لكن العمل لم ير النور إلى اليوم، وأسال الكثير من الحبر وأحدث ضجة كبيرة بسبب الفساد الذي طال الملف المتواجد حاليا قيد التحقيق في تبديد قرابة 200 مليار دون تصوير لقطة واحدة.

وكانت الوزيرة السابقة، مليكة بن دودة، قد أعلنت في جوان الماضي عن إعادة إطلاق مشروع الفلم “بسيناريو جديد ومنتجين جدد”. أين أشارت الوزيرة السابقة أنه “لا نريد ترك فيلم الأمير عبد القادر الذي يعاني من مشاكل مالية وإدارية كما كان الحال مع مشروع الفيلم السابق والأفلام الأخرى التي خضعت للتدقيق والتفتيش المالي على مستوى الوزارة”.

للإشارة، يتواجد ملف قضية فيلم الأمير لدى القطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد في إطار التحقيقات الجارية قي قضايا فساد مست القطاع الثقافي في سنوات سابقة.