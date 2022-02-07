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الجزائر
بعد أوامر الرئيس تبون باستئناف أشغال إنجازه

إعادة بعث مشروع المدينة الجديدة لبوغزول قريبا

الشروق
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إعادة بعث مشروع المدينة الجديدة لبوغزول قريبا
أرشيف

أشرفت اللجنة المكلفة بمتابعة مشروع المدينة الجديدة لبوغزول (جنوب المدية) على دراسة طرق إعادة بعث هذا المشروع العمراني الضخم، عقب قرار الحكومة الأخير القاضي باستئناف أشغال إنجازه، وفق ما علم الاثنين لدى مصالح الولاية.

وناقشت لجنة المتابعة المصغرة خلال اجتماع ترأسه الوالي جهيد موس، الجوانب المتعلقة بنجاعة المشروع وشروط إنشاء هذه المدينة الجديدة، على ضوء الاجراءات التنظيمية الجديدة التي اتخذتها الحكومة، في بداية يناير الفارط، فيما تعلق بإنجاز بعض المنشآت والتجهيزات والبنى التحتية.

كما أوضح المصدر نفسه أن التدابير التي اتخذتها الحكومة هدفها “تكييف الجهاز التنظيمي الحالي مع مخطط تهيئة المدينة الجديدة لبوغزول، سيما عقب دمج بلدية بنهار (ولاية الجلفة) ضمن محيط إنجاز المدينة الجديدة”.

وبدمج هذه التوسعة، سيمتد محيط المدينة الجديدة على مساحة إجمالية تقدر بـ 19.500 هكتار، منها 6000 هكتار ضمن محيط التهيئة والعمران و12.000 هكتار محيطة بالمساحات المهيأة.

وبغرض تسريع عملية إعادة بعث هذا المشروع الذي سجل تأخرا كبيرا، قررت لجنة المتابعة جملة من الإجراءات، من بينها الشروع في عملية تطهير العقار المتواجد داخل محيط التهيئة، ورفع العراقيل الإدارية والمادية، سيما وجود مباني غير مدرجة في مخطط التعمير، والتكفل الفوري بالمشاكل التقنية التي يمكنها عرقلة المشروع.
ق. و

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