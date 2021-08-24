إعفاء الطلبة من شهادة الخضوع للضريبة في ملف المنحة

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري الخدمات الجامعية بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بطلب المنحة، وإعفاء الطلبة، من فئة الأولياء الأجراء المتعاقدين أو بدون عمل، من تقديم شهادة عدم الخضوع للضريبة.

وجاء في المراسلة رقم 1409 الصادرة بتاريخ 23 أوت 2021 الموجهة لمديري الخدمات الجامعية -تحوز الشروق نسخة منها – أنه في ظل جائحة كورونا ونظرا للعدد المعتبر لطلبات المنحة المقدمة من طرف الطلبة الجدد في إطار الدخول الجامعي 2021-2022 وكذا تبسيطا للإجراءات الإدارية، لاسيما فيما يخص إدراج شهادة عدم الخضوع للضريبة، فقد تم الاتفاق مع المصالح المعنية على إعفاء الطلبة منها.

وأفادت المراسلة بأنه تم إعفاء الطلبة وأوليائهم الأجراء أو المتقاعدين أو بدون عمل من تقديم شهادة عدم الخضوع للضريبة، والاقتصار على تقديم كشف الراتب، أو بيان التقاعد، أو شهادة عدم العمل، وهذا حسب الحالة، مع مواصلة طلب استخراج جداول الضرائب بالنسبة للأولياء الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو مهنيا أو تجاريا.

وشددت الوزارة على ضرورة تنفيذ هذه التعليمات لتجنيب الطلبة وأوليائهم الذهاب لقباضات الضرائب.