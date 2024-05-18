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رياضة

إعلامي بريطاني يتطرّق إلى مصير آيت نوري

علي بهلولي
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إعلامي بريطاني يتطرّق إلى مصير آيت نوري

رجّح إعلامي بريطاني أن تضطرّ إدارة نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، إلى تسريح اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري هذه الصّائفة.

ويرتبط المدافع آيت نوري (22 سنة) مع نادي ولفرهامبتون بِعقدٍ، بدأت مدّته في أكتوبر 2020 وتنقضي في صيف 2026.

وفي أحدث ظهور إعلامي محلّي له، قال الإعلامي بيتي أورورك إن إدارة نادي ولفرهامبتون لا تمتلك موارد مالية كبيرة تحضيرا للموسم المقبل، وستضطرّ إلى التخلّي عن بعض اللاعبين الأساسيين، وعدّد أسماء أربعة عناصر بينهم آيت نوري.

وأضاف أن سيناريو الموسم الماضي تكرّر هذه الأيّام، لمّا أُجبرت إدارة نادي “الذّئاب” على إنعاش الميزانية، بِبيع لاعبين مُهمّين.

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