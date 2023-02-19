إعلان هامّ للمستفيدين من منحة البطالة

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل يوم الأحد، عن إرسال دعوات لإجراء التكوين المهني لعدد من طالبي الشغل المستفيدين من منحة البطالة.

ودعت الوكالة في بيان، جميع المستفيدين الذين تلقوا رسائل توجيه إلى مراكز التكوين المهني، عبر منصة “منحة” الرقمية، إلى التسجيل في المراكز المحدّدة خلال 3 أيام.

ويتكوّن ملف التسجيل في مراكز التكوين المهني لطالبي الشغل المستفيدين من منحة البطالة من الوثائق التالية:

رسالة التوجيه المستخرجة من المنصة الرقمية،

شهادة مدرسية،

شهادة الميلاد،

وصورتين شمسيتين.

ويشترط على طالبي الشغل المستفيدين من منحة البطالة، الخضوع لفترات قصيرة من التكوين المهني، لتأهيلهم للحصول على مناصب شغل.