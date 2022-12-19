إعلان هام للراغبين في الحصول على سكنات في العاصمة بهذه الأسعار

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عن إعادة فتح موقعها الالكتروني للراغبين في التسجيل والترشح لاقتناء سكنات في ولاية الجزائر.

وأفاد بيان المؤسسة ” نعلم الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات برنامج ترقوي حر بأنه سيتم إعادة فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية الجزائر“.

وأوضح البيان أن التسجيل يكون ابتداء من يوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 على الساعة 11:00 صباحًا.

ويشمل الموقع شقق ذات تلاثة غرف، أربعة غرف، خمسة غرف وستة غرف.

ويكون يخص التسجيل بشكل حصري موقع 208 مسكن ببرج البحري وذلك عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

فيما يخص سعر السكنات فهي على النحو التالي :

يبدأ سعر شقة ذات ثلاثة غرف مع المراب من 341.00 661 20 دج إلى 167.00 406 28 دج .

يبدأ سعر شقة ذات اربعة غرف مع المراب من 140.00 668 22 دج إلى 195.00 940 31 دج.

يبدأ سعر شقة ذات خمسة غرف مع المراب من 758.00 989 32 دج إلى 461.00 630 36 دج.

يبدأ سعر شقة ذات ستة غرف مع المراب من 579.00 800 38 دج إلى 148.00 063 48 دج.