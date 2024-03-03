إعلان هام للمواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج

أصدر الديوان الوطني للحج والعمرة، مساء اليوم الأحد 3 مارس، إعلانا هاما للمواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج لهذا العام 2024.

الديوان وفي إعلانه، دعا المواطنين الذين تحصلوا على كل من “شهادة النجاح لأداء مناسك الحج لهذا الموسم 1445هـ / 2024م”، و”الدفتر الصحي”، و”شهادة التأهيل الصحي لأداء مناسك الحج.” إلى التوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع تكلفة الحج المقدرة بـ840.000,00 دج شاملة لتذكرة السفر وذلك قبل تاريخ 20 مارس 2024م.

الإعلان أشار كذلك أن على هؤلاء أن يكونوا مرفوقين بـ”جواز السفر البيومتري بمدة الصلاحية لا تقل عن 06 أشهر تحسب ابتداء من تاريخ 14 جوان 2024″، و”شهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية لهذا الموسم 1445هـ / 2024م”، و”شهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية.”

وهذا للحصول على وصلي دفع كل من تكلفة خدمات الحج، ودفع تذكرة السفر.

الديوان الوطني للحج والعمرة، قال في بيانه أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن باقي الخطوات والإجراءات الإدارية المطلوبة وفقا للآجال الزمنية المحددة لها.