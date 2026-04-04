إقالة هذا المدرب

أنهت إدارة نادي اتحاد الحراش مساء السبت مهام المدرب عبد الرحمان عصمان.

وعجّلت خسارة الاتحاد بِثنائية نظيفة خارج القواعد أمام أمل الأربعاء، بِإقالة المدرب عبد الرحمان عصمان، الذي استهلّ مهامه في أواخر أكتوبر الماضي، خلفا للتقني عز الدين آيت جودي.

وأمسى الاتحاد يتخلّف في المركز الثاني بِفارق 9 نقاط عن الرائد فريق شبيبة الأبيار، قبل 5 جولات عن اختتام فعاليات بطولة القسم الثاني، فوج “وسط- غرب”.

وبِالمقابل، لا يتقدّم اتحاد الحراش سوى بِفارق 3 نقاط عن صاحب الرتبة الثالثة فريق جمعية وهران، وبِفارق 6 نقاط عن رائد القبة التي تتموقع رابعة.

ويضع هذا الترتيب شبيبة الأبيار في رواق جيّد للصعود إلى القسم الأول، نظير تصارع اتحاد الحراش وجمعية وهران ورائد القبة على المركزَين الثاني والثالث، لِخوص بطولة مصغّرة لاحقا مع نظيرَيهما في فوج “وسط- شرق”، من أجل نيل التأشيرة الثالثة والأخيرة المرصودة لِحظيرة النخبة.

