ودّع شباب بلوزداد مساء السبت سباق رابطة أبطال إفريقيا، من دور المجموعات وقبل الآوان.

وخسر الشباب بِرُباعية نظيفة أمام نادي يانغ أفريكانز التنزاني، لِحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

واحتضنت مدينة دار السّلام التنزانية أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم السّاحة بوبو طراوري من مالي.

واهتزّت شباك حامي العرين ألكسيس قندوز حارس شباب بلوزداد بِرُباعية تنزانية، في الدقائق الـ 43 والـ 46 والـ 48 والـ 84.

وفي لقاء آخر عن الفوج الرّابع أُقيمت فعّالياته مساء الجمعة، فاز نادي الأهلي المصري خارج القواعد (0-1) على فريق ميدياما الغاني.

وتشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- الأهلي 9ن

2- يانغ أفريكانز 8ن

3- شباب بلوزداد 5ن

4- ميديما 4ن

وفي الجولة السادسة والأخيرة بِتاريخ الفاتح من مارس المقبل، يلعب رجال المدرب ماركوس باكيتا بِالجزائر مع نادي ميدياما الغاني. ويتبارى فريق يانغ أفريكانز التنزاني بعيدا عن الدّيار مع نادي الأهلي المصري.

ويتأهّل رائد ووصيف الفوج لِربع النّهائي، وهنا يُستند في المقام الأوّل إلى المقابلات وجها لِوجه. وعليه، يُقصى شباب بلوزداد، لِأنه فاز على يانغ أفريكانز التنزاني في لقاء الذّهاب بـ (3-0)، وانهزم إيّابا بـ (0-4).

وهكذا تأهّل الأهلي المصري ويانغ أفريكانز التنزاني للدور ربع النّهائي، نظير إقصاء شباب بلوزداد وميدياما الغاني.