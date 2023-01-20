إقصاء منتخب الكونغو برازافيل

لقطة من مباراة الكونغو برازافيل (بِاللّباس الأحمر) والنيجر.

ودّع منتخب الكونغو برازافيل للاعبين المحلّيين سهرة الجمعة سباق بطولة إفريقيا لِهذه الفئة، نسخة الجزائر 2023.

جاء ذلك بعد تعادل المنتخب المحلّي للكونغو برازافيل سلبا مع نظيره من النيجر، بِرسم الجولة الثانية وقبل الأخيرة من دور المجموعات لـ “شان” الجزائر 2023.

وكان الكونغوليون قد خسروا في الجولة الأولى أمام الكاميرون بِنتيجة (0-1)، وهي الحصيلة العامّة التي أقصتهم.

واحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار مواجهة الكونغو والنيجر، تحت إدارة حكم الساحة السنيغالي داوودا غي، بِمساعدة زميلَين له من غامبيا وموريتانيا.

وتشكّل جدول ترتيب الفوج الخامس وفقا لِما يلي:

1- الكاميرون 3ن (ناقص مباراة)

2- النيجر 1ن (ناقص مباراة)

3- الكونغو برازافيل 1ن

وفي الجولة الثالثة والأخيرة سهرة الثلاثاء المقبل، يلعب المنتخب المحلّي الكاميروني مع نظيره من النيجر.

وهكذا أُقصيت الكونغو برازافيل، بينما تلعب الكاميرون والنيجر على تأشيرة التأهّل الوحيدة التي رصدها المُنظّمون، لِبلوغ محطّة ربع النّهائي.

وباتت الكونغو برازافيل ثاني منتخب محلّي بعد ليبيا، يُغادر مضمار “شان” الجزائر 2023.