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كمال.ل

إلزام التجار بـ20 بالمائة هامش ربح لا أكثر

الشروق أونلاين
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إلزام التجار بـ20 بالمائة هامش ربح لا أكثر

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، الأحد بالجزائر العاصمة، أن مصالحه تسهر، بالتعاون مع مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، على التزام التجار باحترام هامش ربح

بـ20 بالمائة على الأكثر، وهذا في إطار تدابير محاربة المضاربة وارتفاع الأسعار، لاسيما مع قرب شهر رمضان.

وأوضح هني، على هامش أشغال المؤتمر التاسع للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن التجار ملزمون باحترام هامش ربح بـ20 بالمائة على الأكثر، مشددا على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز هذه النسبة”.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن قطاعي الفلاحة والتجارة سيعملان على “ضمان عدم تجاوز هذه النسبة”.

من جهة أخرى، وبخصوص الأعلاف الموجهة للثروة الحيوانية، أشار الوزير إلى أن كمية الذرة المستوردة والموجهة للدجاج وتسمين العجول والأبقار تقدر بـ4 ملايين طن سنويا، مشددا في هذا السياق على “ضرورة إيجاد بديل لها عن طريق زرع هذه الحبوب في الصحراء الجزائرية ومنه تقليص فاتورة استيرادها”.

كما  أكد في هذا الصدد أن تطوير الفلاحة الصحراوية يعد من “أولويات الحكومة” التي تعمل على توسيع المساحات الفلاحية في هذه المناطق من أجل تطوير الإنتاج الفلاحي، لاسيما إنتاج الحبوب لتفادي استيرادها من الخارج.

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