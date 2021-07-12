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عقد اجتماعا ضم كل المنتجين الفاعلين على المستوى الوطني

إنتاج الأوكسجين: وزير الصناعة الصيدلانية يتخذ هذا القرار!

الشروق أونلاين
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إنتاج الأوكسجين: وزير الصناعة الصيدلانية يتخذ هذا القرار!

أعطى الوزير الصناعة الصيدلانية، تعليمات بخصوص تجميع قدرات الإنتاج وتوزيع الأكسجين الطبي، تحسبا للارتفاع المعتبر في حاجيات المؤسسات الصحية.

وجاء في بيان للوزارة “ترأس السيد وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد اليوم الاثنين 12 جويلية 2021 بمقر الوزارة، اجتماعا ضم كل منتجي الأكسجين الفاعلين على المستوى الوطني، وهم Linde GAS و SIDAL و CALGAZ و AURES GAS ، و Rayanox وكذا إطارات  وزارة الصناعة الصيدلانية وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و وزارة الصحة”.

وتابع البيان “خلال هذا الاجتماع، أعطى السيد الوزير تعليمات بخصوص تجميع قدرات الإنتاج وتوزيع الأكسجين الطبي، تحسبا للإرتفاع المعتبر في حاجيات المؤسسات الصحية، و كذا تجنيد كل منتجي الأوكسجين الطبي لاسيما وسائل نقل هذه المادة بغرض تزويد المؤسسات الاستشفائية“.

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