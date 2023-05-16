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رياضة

إنجاز تاريخي.. اتحاد سوف في ساحة الكبار

علي بهلولي
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إنجاز تاريخي.. اتحاد سوف في ساحة الكبار
ح.م
لاعبو فريق اتحاد سوف في حصّة تدريبية عشية مواجهة شبيبة سكيكدة.

حقّق فريق اتحاد سوف مساء الثلاثاء إنجازا تاريخيا، بِصعوده إلى بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز اتحاد سوف بِثنائية نظيفة خارج القواعد على فريق شبيبة سكيكدة، لِحساب الجولة الـ 28 من عمر بطولة القسم الثاني، فوج “وسط- شرق”. بينما خسر الوصيف نادي جمعية الخروب بِالنتيجة ذاتها أمام الزّائر وفاق سور الغزلان.

وبات اتحاد سوف يجمع 60 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن المُطارد فريق جمعية الخروب بِفارق 10 نقاط، قبل جولتَين عن إسدال السّتار. وهو ما منح الاتحاد بطاقة الالتحاق بِحظيرة النّخبة.

وكان نادي اتحاد سوف (ولاية الوادي) قد تأسّس في عام 1967، وعند نهاية نسخة 2021-2022 صعد إلى بطولة القسم الثاني، الذي مكث فيه موسما واحدا قبل الالتحاق بِدوري الأضواء.

وعلى العكس من ذلك، ما زال الغموض يكتنف أمر بطاقة الصعود الثانية والأخيرة في فوج “وسط- غرب”، التي تُجرى مقابلات جولتها الـ 28 السبت المقبل.

ويتصدّر ترجي مستغانم لائحة الترتيب بِرصيد 61 نقطة، ويتبعه نجم بن عكنون ثانيا بِمجموع 60 نقطة، وتتموقع شبيبة تيارت ثالثة بِرصيد 57 نقطة. في سباق بـ 30 جولة.

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