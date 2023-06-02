إنجاز تاريخي.. نجم بن عكنون في القسم الأوّل

حشود (الصّف الأمامي، الأوّل من اليمين) وبوقش (الصّف الأمامي، الأوّل من اليسار) يقودان نجم بن عكنون إلى القسم الوطني الأوّل.

حقّق فريق نجم بن عكنون مساء الجمعة إنجازا تاريخيا، بِصعوده إلى بطولة القسم الوطني الأوّل.

وأنهى النّجم مشواره في بطولة القسم الثاني فوج “وسط- غرب”، مُتصدّرا لائحة الترتيب.

وحسم نجم بن عكنون مباراة الجولة الـ 30 الختامية والمفصلية أمام الوصيف والضّيف ترجي مستغانم، لِمصلحته بِهدف دون ردّ.

وبات النّجم بِصفة نهائية في الرّيادة بِرصيد 69 نقطة، مُتقدّما عن المُطارد ترجي مستغانم بِفارق 4 نقاط، وهو ما أهّله للقسم الأوّل.

وتأسّس نجم بن عكنون (أحد بلديات العاصمة) عام 1935، ورغم ذلك بقي يلعب في الأقسام السلفى. لكن في الأعوام القليلة الماضية سجّل نتائج إيجابية لافتة، بِدليل أنه كان ينشط في الدرجة الخامسة خلال موسم 2014-2015، قبل أن يتسلّق السلّم نحو القمّة.

ولجأت إدارة النّادي إلى تعزيز صفوف الفريق بِلاعبين مُخضرمين، لِحصد بطاقة الصّعود، أبرزهم المهاجم الحاج بوقش (40 سنة) والمدافع عبد الرحمان حشود (35 سنة)، اللّذَين سبق لهما تقمّص ألوان المنتخب الوطني، وأندية من حظيرة النّخبة على غرار مولودية الجزائر.

وفي أسفل جدول الترتيب، رافقت مولودية سعيدة فريقَي سريع غليزان ووداد تلمسان إلى القسم الثالث.

وخسرت مولودية سعيدة مواجهتها الحاسمة والقوية خارج القواعد أمام أولمبي المدية بِنتيجة (0-2). وقد طرد الحكم 4 لاعبين من الفريقَين مناصفة، ما يعكس الإثارة التي طبعت اللّقاء. كما فاز رائد القبة أيضا بِثنائية نظيفة على الزّائر فريق شبيبة تيارت، وانتصر غالي معسكر بِالحصيلة ذاتها على الضّيف وداد بوفاريك.

وتموقعت مولودية سعيدة في المركز الـ 14 بِرصيد 30 نقطة، وجاءت قبلها 3 فرق حازت كلّ واحدة منها 34 نقطة، وهي رائد القبة وأولمبي المدية وغالي معسكر.

الصّاعدان إلى القسم الوطني الأوّل:

فوج “وسط- شرق”: اتحاد سوف.

فوج “وسط- غرب”: نجم بن عكنون.

النّازلون إلى الدرجة الثالثة:

فوج “وسط- شرق”: شبيبة سكيكدة، وحمراء عنابة، واتحاد الشاوية.

فوج “وسط- غرب”: سريع غليزان، ووداد تلمسان، ومولودية سعيدة.