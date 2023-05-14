إنزال إفريقي للاستثمار في الجزائر!

400 لقاء و30 اتفاقية في ظرف 48 ساعة

يُرتقب أن يحلّ بالجزائر 158 مستثمر وممثل فيدراليات وأرباب عمل أفارقة بداية من الثلاثاء، لمعاينة فرص الاستثمار محلّيا وجس مناخ الأعمال بعد سنّ قانون جديد للاستثمار، كما يعاين السوق الجزائرية ممثلون عن البنك الإفريقي وعن المنطقة الإفريقية الحرّة “زليكاف”، التي تمنح مزايا بالجملة عن الاستثمارات والتبادلات التجارية الإفريقية البينية.

تنطلق الثلاثاء بفندق الشيراطون بالجزائر العاصمة فعاليات ملتقى إفريقيا للاستثمار والتطوير التاسع على مدى يومين، من تنظيم المركز الإفريقي للاستثمار والتطوير، وبحضور مستثمرين أفارقة وممثلين عن البنك الإفريقي للتنمية والمنطقة الإفريقية الحرة للتجارة، حيث يُنتظر إبرام 30 اتفاقية وتنظيم 400 لقاء على هامش هذه التظاهرة تكلّل باستثمارات هامة جديدة في الجزائر، التي تعرف منذ شهر أكتوبر الماضي وتيرة متسارعة نتيجة منظومة جديدة للاستثمار وتشريع مختلف تُشرف على تطبيقه الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وحسب ما أكّده المركز الإفريقي للاستثمار والتطوير في وثيقة البرنامج التي اطلعت عليها “الشروق”، فإن المؤتمر سيشهد مشاركة منظمات وهيئات وطنية ودولية وخبراء سينشّطون مداخلات تتطرق إلى مواضيع هامة تواكب التطورات الاقتصادية والعالمية الجديدة كالأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي، كما سيعرف الحدث الاقتصادي حضور رجال أعمال وممثلين عن قطاعات صناعية وتجارية متنوعة جزائرية وأجنبية، لعقد لقاءات عمل ثنائية واستكشاف فرص الاستثمار مع نظرائهم الأفارقة وبحث آفاق التعاون بين البلدان المشاركة.

ويكشف البرنامج حضور كل من ممثل الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية وممثّل جامعة الدول العربية، وسيتم تنظيم 8 ندوات حول المناخ والطاقة المتجدّدة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحدّيات الابتكار والرقمنة والذكاء الاصطناعي والقواعد الصناعية واللوجستيك ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والخدمات والسياحة والصناعة التقليدية والزراعة والأمن الغذائي، وستتطرّق الجلسة الأولى إلى موضوع “إفريقيا المستقبل”، بحضور مستشارين خاصين للرؤساء الأفارقة ومسؤولي منظمات أرباب عمل وباترونا وخبراء اقتصاد وجمعيات اقتصادية مهنية.

وتتضمّن قائمة المسجّلين في المؤتمر 158 رجل أعمال من جنسيات إفريقية مختلفة، وحتى أوروبيّين وآسيويين سيحضرون لمعاينة فرص الشراكة في ظل ما يتضمّنه قانون الاستثمار الجديد من إجراءات تحفيزية للمحلّيين والأجانب، والذي يتيح فرصا للاستثمار في الجزائر عبر قطاعات مختلفة.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر بالتزامن مع عودة الدبلوماسية الاقتصادية للواجهة، وإعادة تفعيل دور السفارات والقنصليات لاستقطاب استثمارات جديدة للسوق الجزائرية خلال المرحلة المقبلة، وتضاعف زيارات الوفود الأجنبية للجزائر ومجالس الأعمال المبرمجة، حيث يرتقب عقد منتدى أعمال جزائري أرجنتيني بالجزائر العاصمة يوم الإثنين، على مستوى مقر غرفة التجارة والصناعة الجزائرية، سيتطرّق إلى ملفات شراكة هامة في قطاعات إنتاج الحبوب والحليب والغذاء والأدوية.

كما تمت مباشرة التحضيرات لعقد منتدى أعمال جزائري فرنسي قريبا، وبالموازاة مع ذلك تنطلق فعاليات معرض الجزائر الدولي شهر جوان المقبل، بمشاركة عدد كبير من الأجانب مع اختيار إيطاليا كضيف شرف، ناهيك عن برمجة عدد هام من الصالونات والمعارض قبل نهاية السنة، ومشاركة الجزائر عبر جمعيات رجال الأعمال وأرباب العمل في عدد معتبر من الصالونات الاقتصادية والمنتديات المرتقبة بالخارج.