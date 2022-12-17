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الجزائر
وزير التعليم العالي يكشف عن المشروع

إنشاء مؤسسة بين مجمع صيدال ومراكز وطنية للبحث العلمي

خالد.م
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إنشاء مؤسسة بين مجمع صيدال ومراكز وطنية للبحث العلمي
ح.م
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، السبت بالجزائر، عن مشروع إنشاء مؤسسة بين مجمع صيدال وعدة مراكز وطنية للبحث العلمي، قصد تكوين وحدة للبحث والتطوير والابتكار تعمل لحساب المجمع.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح أشغال ندوة تحت شعار “جامعة-صناعة صيدلانية، تحالف من أجل الأمن الصحي” بجامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة، أعلن بداري عن مشروع استحداث مؤسسة بين صيدال وكل من مركز البحث في العلوم الصيدلانية ومركز البحث في البيوتكنولوجيا والمدرسة العليا للتكنولوجيا، في إطار صناعة الأدوية محليا، قصد “الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في بعض المواد الصيدلانية تكون مصنعة كليا بالجزائر”.
كما أوضح الوزير أن تطوير البحث والابتكار في الصناعة الصيدلانية يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية “من أجل إحياء شركة صيدال وإنتاج الدواء محليا” بنسبة إدماج عالية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وذكر بداري أن تصنيع الدواء وطنيا يمنح إطارا للبحث التطبيقي للجامعة في هذا المجال، مضيفا أن الجامعة تعتبر مؤسسة للتكوين والبحث والتثمين من خلال إنشاء مؤسسات ناشئة لجعل الجامعة الجزائرية بشقيها التكويني والبحثي “قاطرة للتنمية المحلية والوطنية” وحافزا لتنمية المؤسسات الاقتصادية.
من جهته، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، على إلزامية الابتكار في مجال الصناعة الصيدلانية نظرا لسرعة تطوره علاوة عن المستويات العالية للنفقات في البحث والتطوير في مجال تصنيع الأدوية.
كما أبرز الوزير أهمية هذا اللقاء في تشجيع أكبر عدد من خريجي جامعة الصيدلة على إنشاء مؤسساتهم خصوصا في مجال البيوتكنولوجيا الذي يعتبر مجالا مستقبليا.
وذكر المتحدث دور دائرته الوزارية في مرافقة أصحاب المشاريع بالتمويل عبر صندوق المؤسسات الناشئة وبرمجة حصص تكوينية لفائدة طلبة كلية الصيدلة حول المقاولاتية فيما يخص آليات التمويل وإنشاء شركات وتسييرها للمساهمة في تطوير هذه الشعبة.
من جهته، أوضح وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، في كلمة ألقتها باسمه الأمينة العامة للوزارة، ظريفة خضير، أن القطاع في بداية “مرحلة جديدة” تتميز بتزايد الروابط مع القطاع الجامعي، مذكرا بالاتفاقية التي أبرمت بداية الشهر الحالي بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة الصيدلانية والتي تنص على تعزيز التعاون في ميادين التكوين والبحث العلمي والابتكار. وسيتم ذلك من خلال “إنشاء مسارات تكوين تلبي الاحتياجات الواقعية لقطاع الصناعة الصيدلانية وكذا وضع إطار شراكة بين المؤسسات والهياكل التابعة لوزارة التعليم العالي، لاسيما من خلال إنشاء فرق بحث مختلطة لإنجاز أعمال تطويرية مشتركة”.

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