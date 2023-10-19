مسيرات شعبية حاشدة في مختلف الولايات تضامنا مع فلسطين (فيديو)

انطلقت مسيرات شعبية حاشدة، يوم الخميس، في مختلف ولايات الوطن دعما لفلسطين وتنديدا بالعدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة.

وجاءت هذه المسيرات بدعوة من عدة أحزاب سياسية ومنظمات، حيث خرج الآلاف من المواطنين عبر كل ولايات الوطن دعما ومناصرة للشعب الفلسطيني في مقاومته.

“والدفاع عن المقدسات ورفضا لحرب الإبادة الجماعية والتهجير والمجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم”.

كما تأتي هذه المسيرات “تعزيزا للمواقف الثابتة للجزائر دولة وشعبا حول القضية الفلسطينية ورفضا لمشاريع تصفيتها”.