إنفانتينو ينشر كواليس مشاركته في “الشان” ويثني على الجزائر

قال إنه عاش أجواء رائعة

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، عن تفاصيل وكواليس حضوره مراسم افتتاح بطولة أفريقيا للاعبين المحليين “شان الجزائر 2022″، مشيداً في الوقت ذاته بالأجواء الرائعة التي عاشها في البلاد.

ونشر إنفانتينو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، تضمن رحلة الرجل الأول في “الفيفا” من لحظة وصوله إلى الجزائر إلى غاية حضوره حفل الافتتاح والمباراة الأولى في البطولة، التي جمعت بين الجزائر وليبيا (1-0)، بملعب نيلسون مانديلا بمدينة براقي الواقعة بالجزائر العاصمة.

وأرفق إنفانتينو مقطع الفيديو بعبارات مجاملة أثنى من خلالها على التنظيم الحسن للبطولة الأفريقية للاعبين المحليين، وقال: “يا لها من عاطفة أن تكون في افتتاح ‏”شان 2022″ في الجزائر! جو رائع!”.

وتابع: “تهانينا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد الجزائري وكل من شارك في تنظيم حفل الافتتاح المذهل، الذي أعقبته مباراة قوية بين الجزائر وليبيا”. وختم: “حظا سعيدا لجميع الفرق والمسؤولين والموظفين.. شكرا لك يا جزائر على كرم ضيافتك!‏”.

وتعرف النسخة السابعة المقامة حاليا بالجزائر وتستمر إلى غاية 4 فيفري القادم، مشاركة 18 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت عام 2009 في كوت ديفوار، التي عرفت مشاركة 8 منتخبات، قبل أن يرتفع بعد ذلك العدد إلى 16 منتخبا في النسخة الموالية بالسودان، ثم استمر ذلك في الخمس نسخ الموالية، لكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر أن تكون نسخة الجزائر الأكثر حضورا من خلال إضافة منتخبين على العدد المعتاد.

وأبهرت الجزائر الجميع في حفل افتتاح بطولة “شان 2022” الجمعة الماضي، بملعب نيلسون مانديلا، حيث وبالرغم من بساطته فإنه كان شاملا بألوان جزائرية– أفريقية، لاقت إعجاب الجميع.