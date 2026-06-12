-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مقالات ذات صلة
سعداوي: باكالوريا 2026 “شهدت عددًا ضئيلًا جدًا من محاولات الغش”

سعداوي: باكالوريا 2026 “شهدت عددًا ضئيلًا جدًا من محاولات الغش”

التجمعات الشعبية لحزب العمال تبدأ السبت القادم

التجمعات الشعبية لحزب العمال تبدأ السبت القادم

النعامة: ضبط قرابة قنطار من الكيف المعالج مصدره المغرب

النعامة: ضبط قرابة قنطار من الكيف المعالج مصدره المغرب

البكالوريا: 5 سنوات حبسا نافذا لمتّهمين بتسريب أجوبة امتحان الفرنسية

البكالوريا: 5 سنوات حبسا نافذا لمتّهمين بتسريب أجوبة امتحان الفرنسية

ورقلة: توقيف 4 أشخاص بعد تداول فيديو يوثق اعتداء وسرقة مواطن 

ورقلة: توقيف 4 أشخاص بعد تداول فيديو يوثق اعتداء وسرقة مواطن 

10 سنوات للوزير الهارب حميد طمار مع أوامر بالقبض الدولي

10 سنوات للوزير الهارب حميد طمار مع أوامر بالقبض الدولي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد