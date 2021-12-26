إنفوجرافيك | أغلى 10 معادن في العالم

المعادن النفيسة تختلف شكلا وحجما، والذهب والفضة هما الأكثر شيوعاً، لكن هنالك معادن أخرى تعتبر أكثر قيمة حتى أن أحدها أغلى من الذهب بسبعة أضعاف.. في هذه القائمة تعرّف على أغلى المعادن في العالم.

