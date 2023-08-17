إنقاذ أكثر من 36 ألف شخصا من الغرق

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ ما يزيد عن 36 ألف شخصا من الغرق من بداية موسم الاصطياف، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وسجلت ذات المصالح 7 وفيات غرقا، من بينها 5 حالات على مستوى شواطئ البحر، وحالتين في المجمّعات المائية، خلال أسبوع واحد.

وأوضح المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية الملازم أول يوسف عبدات، أن حالات الغرق المذكورة سجّلت في الفترة بين 10 و17 أوت.

وأضاف ذات المسؤول أن عدد تدخلات الحماية المدنية على مستوى الشواطئ “بلغ منذ بداية موسم الاصطياف، 55.107 تدخلات، تم خلالها إنقاذ 36.238 شخص من الغرق”.