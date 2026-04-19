إيتوزا تعزز شبكة النقل بفتح خطين جديدين

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه حضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، عن فتح خطين جديدين ابتداء من يوم الإثنين، وذلك في إطار تسهيل تنقلات المواطنين، لاسيما على مستوى الأقطاب الحضرية ذات الكثافة السكانية.

ويتعلق الأمر بالخط رقم 620، الذي يربط بين محطة الرغاية ومحطة 02 ماي، حيث ينطلق من حي 2000 مسكن عدل (كناب) بالرغاية مرورا بمحطة الحافلات بالرغاية وصولا إلى محطة 02 ماي.

وحددت المؤسسة أول انطلاق لهذا الخط على الساعة السادسة صباحا، فيما يكون آخر انطلاق من محطة 02 ماي على الساعة 18:40 مساء.

كما يشمل البرنامج فتح الخط رقم 621، وهو خط دائري يربط بين محطة الحافلات بالرغاية وحي 438 مسكن عدل ببودواو وحي 2800 مسكن بورعدة، قبل العودة إلى نقطة الانطلاق.

وتنطلق أول حافلة على هذا الخط من حي 2800 مسكن بورعدة على الساعة 06:30 صباحا، بينما يكون آخر انطلاق من محطة الحافلات بالرغاية على الساعة 18:10 مساء.