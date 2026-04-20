إيداع الوزير السابق علي عون الحبس

أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الإثنين قرارا يقضي بإيداع الوزير السابق للصناعة والإنتاج الصيدلاني ومن معه علي عون مع إدانته بـ5 سنوات حبسا نافذا.

هذه أحكام نونو مانيطا ومن معه:

1ـ الرئيس المدير العام لمركب الحجار بولعيون كريم، 3 سنوات و مليون دينار.

2ـ المدير العام للمؤسسة الوطنية للسباكة الجزائرية “فوندال” صالحي نور الدين 3 سنوات و 1 مليون دينار.

3ـ رجل الأعمال عبد المولى عبد النور المكنى “نونو مانيطا” 10 سنوات و1 مليون.

4ـ الرئيس المدير العام السابق لمجمع مدار شرف الدين عمارة البراءة.

5ـ وزير الصناعة السابق علي عون 5 سنوات و 1 مليون مع امر بالايداع في الجلسة.

6ـ ابن الوزير مهدي عون 6 سنوات و 200 الف.

7ـ شرفاوي محمد متعامل اقتصادي 5 سنوات حبسا و1 مليون.

8ـ رئيس نادي الفروسية الكوالا عبد الحليم 5 سنوات و1 مليون.

9ـ مسير شركة دواء عمراوي عبد القادر البراءة.

10ـ مسير شركة دواء حابس محمد رضا البراءة.

11ـ مسير شركة عطية عادل البراءة.

12ـ مدير شركة استيراد سيارات شريط ايمن البراءة.

13ـ مستثمر بوقطاية سامي 10 سنوات و1 مليون.