إيداع شخص الحبس بتهمة المضاربة في ميلة

حجز 303 قنطار من الفرينة الموجهة للمضاربة

أمرت محكمة شلغوم العيد جنوب ميلة، الثلاثاء، بموجب إجراءات المثول الفوري بوضع المشتبه فيه “ر. أ” في قضية المضاربة غير المشروعة رهن الحبس المؤقت، في انتظار موعد المحاكمة الأسبوع القادم، في قضية تتعلق بتهمة جنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الفرينة طبقا لنص المادتين 12 و13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.

وحسب بيان لمصالح محكمة شلغوم العيد، فإن القضية تعود لتاريخ 18 فيفري الجاري عقب ورود معلومات إلى أفراد أمن دائرة التلاغمة، مفادها وجود مستودع خاص بالمسمى “ر. أ” الكائن بأحد أحياء بلدية التلاغمة، مخزنة به كمية معتبرة من مادة الفرينة قدرت بـ303 قنطار من الفرينة والمدعمة من طرف الدولة، حيث يقوم صاحبها باحتكارها وعدم عرضها للبيع وغير مصرح بها لدى مصالح مديرية التجارة، علما أن المعني يملك سجلا تجاريا بالتجزئة المتاجرة في السميد ومشتقاته.

وبموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، تم مداهمة المستودع من طرف أفراد الفرقة، أين أسفرت عملية التفتيش عن حجز 303 قنطار من مادة الفرينة، مع توقيف كل من المسمى “ر. أ” واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. وذكر البيان أنه تم أمس الأول، تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد ووجهت لهم بعد استجوابهم جنحة “المضاربة غير المشروعة في مادة الفرينة طبقا لنص المادتين 12 و13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة. وتمت إحالتهم بموجب إجراءات المثول الفوري أمام قاضي الجنح، ليصدر حكما يقضي بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت، وتأجيل القضية بطلب من دفاع المتهمين لجلسة 28 من الشهر الجاري”.