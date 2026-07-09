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الجزائر
قاضي التحقيق للقطب الاقتصادي والمالي يقرر:

إيداع 19 شخصا الحبس بتهمة التزوير والمساس بنزاهة الانتخابات التشريعية

نوارة باشوش
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إيداع 19 شخصا الحبس بتهمة التزوير والمساس بنزاهة الانتخابات التشريعية

أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة السابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بين ليلة الأربعاء والخميس إيداع 19شخصا الحبس المؤقت، ووضع 9 آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية، للاشتباه تورطهم في التزوير والمساس بنزاهة الانتخابات التشريعية.

المشتبه فيهم تم تقديمهم، أمس الأربعاء من طرف أفراد فرقة البحث والتدخل “البياري” التابعة للأمن الوطني، وتم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية ثم قاضي التحقيق بالغرفة السابعة للقطب الاقتصادي والمالي بشبهة تورطهم في تزوير والمساس بنزاهة الانتخابات التشريعية.

مثول أزيد من 20 شخصا أمام القطب الاقتصادي والمالي بتهمة المساس بنزاهة الانتخابات

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