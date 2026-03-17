إيران تتفاوض مع “فيفا” لنقل مبارياتها إلى المكسيك

مونديال 2026:

يتفاوض رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، مع الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، لنقل مباريات إيران في دور المجموعات من مونديال 2026 إلى المكسيك بدلاً من الولايات المتحدة؛ بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لما أعلنت سفارة بلاده في المكسيك.

وقال تاج، في تصريحاتٍ نقلتها السفارة عبر منصة “إكس”: “نظراً لأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن بوضوح أنه لا يستطيع ضمان أمن المنتخب الإيراني، فلن نتوجه، بالتأكيد، إلى الولايات المتحدة”. وأضاف: “نحن في مفاوضات مع (فيفا) لإقامة مباريات إيران في المكسيك”.

ومن المقرر أن تواجه إيران في دور المجموعات من المونديال نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجليس، ثم مصر في سياتل، في حين يُفترض أن يكون مقرّها خلال البطولة في توكسون بولاية أريزونا.

وقال ترمب إن لاعبي المنتخب الإيراني لن يكونوا في أمان على الأراضي الأميركية، دون تحديد طبيعة التهديدات. من جهته، أكّد رئيس “فيفا” جاني إنفانتينو، في وقت سابق، أن ترمب وعده باستقبال المنتخب الإيراني. فيما جاء رد إيران بالتأكيد أن لا أحد يستطيع استبعاد منتخب إيران من كأس العالم”.