إيران تريد فرض نظام جديد لمضيق هرمز

طهران تدرس فرض رسوم العبور على السفن

ح. م
خريطة لمضيق هرمز.

يدرس البرلمان الإيراني مشروع قانون يُلزم الدول التي تستخدم مضيق هرمز للشحن ‌ونقل ⁠الطاقة والإمدادات الغذائية بدفع رسوم وضرائب لطهران، وفقا لما نقلته وكالات اليوم الخميس، 19 مارس، عن نائب إيراني.

ويمر عبر هذا المضيق الذي تشرف عليه إيران، خمس النفط والغاز المسال العالميين.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، أوقفت طهران حركة الملاحة البحرية عبر المضيق للسفن.

ووفقا لما نقلته وكالة “مهر” الإيرانية أعلن محمد مخبر مستشار الزعيم الأعلى الإيراني اليوم الخميس، 19 مارس، إن أيران ستنفذ “نظاما جديدا لمضيق هرمز” بعد ​النهاية المحتملة ⁠للحرب.

وقال مخبر “باستخدام الموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز، يمكننا فرض ⁠عقوبات ​على الغرب ومنع ​سفنه من المرور عبر هذا الممر المائي”.

