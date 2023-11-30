إيران ممتعضة من استضافة الإمارات لرئيس الكيان الصهيوني

لن يشارك الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في قمة المناخ "كوب 28" التي تحتضنها الإمارات وذلك احتجاجا على مشاركة رئيس الكيان الصهيوني.

تحادث كل من وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي حول الوضع في غزة على ضوء الهدنة، حسب ما نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا”.

وقد قال وزير الخارجية الإيراني لنظيره الإماراتي “أنه نظرا إلى إقامة مؤتمر “كوب 28″ من قبل الأمم المتحدة برئاسة الإمارات، ومشاركة مسؤولي الكيان الصهيوني فيه أمر يستحق التوقف والتأمل عنده بجدية وذلك نظرا إلى جرائم الحرب وإبادة النسل التي يرتكبها هذا الكيان”.

وتحتضن الإمارات قمة المناخ “كوب 28” انطلاقا من اليوم، الخميس 30 نوفمبر إلى غاية 12 ديسمبر. وقد أعلنت إيران أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لن يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 28” في الإمارات، احتجاجاً على حضور رئيس الكيان الصهيوني.

أمير عبد اللهيان أشار أثناء مكالمته مع الوزير الإماراتي إلى الهدنة المؤقتة في غزة قائلا أن “البلدان الإسلامية يجب أن تتابع جهودها من أجل إيقاف جرائم الحرب التي يجترحها الكيان الصهيوني وفتح مسارات لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.”

أما وزير الخارجية الإماراتي، حسب ما نقلته “إرنا”، فقد تطرق إلى إجراءات بلاده لوقف النار قائلا “إن بلاده ستبذل قصارى جهدها لاستمرار وقف إطلاق النار وزيادة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة”.