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رياضة

إيقاف لاعب دولي إنجليزي لِمدّة 8 أشهر

الشروق الرياضي
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إيقاف لاعب دولي إنجليزي لِمدّة 8 أشهر
الأرشيف
إيفان توني بِاللّباس الرّياضي لِمنتخب إنجلترا.

عوقب اللاعب الدولي الإنجليزي إيفان توني بِالإيقاف لِمدّة 8 أشهر، بِسبب تورّطه في قضية لها صلة بِالرّهان الرياضي غير القانوني.

ويُلزم المهاجم إيفان توني (27 سنة) أيضا بِتسديد غرامة مالية قيمتها 57 ألف أورو، كما ذكرته شبكة قنوات “سكاي سبورتس” البريطانية، الأربعاء.

وأصدر العقوبة اتحاد الكرة الانجليزي، بينما ثَبُتَت ممارسة إيفان توني للرهان الرياضي غير القانوني في فترة ما بين 2017 و2020.

وخاض إيفان توني 35 مباراة مع فريقه برينتفورد هذا الموسم، تتعلّق بِبطولة إنجلترا وكأس الرابطة المحلّية. وسجّل 21 هدفا كما وزّع 5 تمريرات حاسمة.

وفي الـ 26 من مارس الماضي، خاض إيفان توني أوّل مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وكانت ضد أوكرانيا لِحساب تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024.

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