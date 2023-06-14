إيلون ماسك متسائلا: كم سنة لدينا ليقضي علينا الذكاء الاصطناعي؟

انضم الملياردير الأمريكي ومالك تويتر إيلون ماسك إلى قائمة المحذرين من خطورة تفلت الذكاء الاصطناعي، مع تطور نسخات عدة منه أبرزها الـ تشات جي بي تي وغيرها.

فقبل فترة بدأ الملياردير الأميركي المثير للجدل ينبه إلى مخاطر الـ AI، داعياً إلى وضع معايير تضبطه.

وفي آخر تلك التحذيرات غير المباشرة طرح مؤسس شركة تسلا هذه المرة، سؤالاً مرعباً، مفاده “كم سنة لدينا قبل أن يقتلنا الذكاء الاصطناعي جميعًا؟”.

السؤال وجه عبر تغريدة، تعليقًاً على مغرد يدعى مارك أندريسن، عرف عن نفسه بأنه شريك في شركة تعمل على تطوير “الذكاء الاصطناعي”، وطلب من متابعيه سؤاله أي شيء يتعلق بهذا البرنامج.

فما كان من أدريسن إلا أن أجاب بدقة على سؤال ماسك، معتبراً أن أمامنا 69,420 سنة قبل الفناء.

علماً أنه كان طمأن سابقا إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يدمر العالم، بل قد ينقذه في الواقع.

وفند في سلسلة من الأجوبة كل ما يخطر على بال المتابعين من أسئلة حول الذكاء الاصطناعي.

يشار إلى المدير التنفيذي لشركة (أوبن أي آي) OpenAI، سام ألتمان) كان أعرب قبل أيام عن خوفه وقلقه من الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي ساهم في تطويره.

وقال في مقابلة مع صحيفة Times of India، قبل يومين إنه قد بلغ من التوتر مبلغًا جعله يُصاب بالأرق بعد إطلاق روبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT.

بدورها دعت عدة دول أوروبية، فضلا عن مشرعين أميركيين، بالإضافة حتى إلى الأمم المتحدة إلى التنبه لخطر هذا التطور المستجد.