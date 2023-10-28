إيلون ماسك “يسخر” من القواعد الأمريكية في الخليج

سخر رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك من الاتهامات التي توجّهها الولايات المتحدة لإيران بالعداء لمصالحها. في الوقت الذي تنشر فيه واشنطن المئات من قواتها على حدود البلد الآسيوي.

ونشر ماسك في تغريدة على منصة “إكس” التي يملكها، صورة تظهر أماكن توزيع القواعد العسكرية الأمريكية في أفغانستان وباكستان والخليج العربي. التي تحدّ إيران من كلّ الجهات.

وأرفقت الصورة بالتعليق:”إيران تريد الحرب. شاهدوا كيف يضعون بلدهم في مكان قريب جدا من قواعدنا العسكرية”.

واتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن إيران يوم الأربعاء الماضي، باستهداف قواعد بلاده في الشرق الأوسط، وقال إن واشنطن ستردّ إذا استمرّ ذلك.

وكانت تقارير قد أفادت بأن أكثر من 20 جنديا أمريكيا أصيبوا خلال الأيام الماضية، في 14 هجوما جويا على قواعدهم في العراق وسوريا.

ويتزامن هذا ما استمرار العدوان الصهيوني على الفلسطينيين في قطاع غزة، بدعم أمريكي. حيث استشهد ما يزيد عن 7 آلاف فلسطيني تحت القصف منذ 7 أكتوبر الجاري.