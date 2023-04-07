“إيوالا وبكير قوة شباب بلوزداد”

مدرب "صن داونز" يتحدث عن لقاء بلوزداد:

قال مدرب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، أن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا صعبة للغاية.

وقال رولاني موكوينا في تصريحات صحفية إن القرعة صعبة للغاية لأن بلوزداد فريق جيد جدا واحتل وصافة مجموعته برصيد 10 نقاط وقدم مستويات طيبة في مرحلة المجموعات.

وأضاف: “شباب بلوزداد يتصدر الدوري الجزائري رغم أنه خاض 17 مواجهة فقط وبفارق كبير عن صاحب المركز الثاني”.

وتابع: “بلوزداد يملك لاعبين مميزين ولديهم مرونة تكتيكية باللعب بطريقتي 4-3-3 و4-4-2 ولديهم مهاجم نيجيري مميز وهو إيوالا بجانب محمد إسلام بكير”. وأشار إلى أن صن داونز سيرسل وفدا للجزائر قبل سفر البعثة رسميا مؤكدا أن المواجهة ستكون صعبة في الجزائر خاصة أن شباب بلوزداد يملك الكثير من الخبرة.