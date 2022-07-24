اتحادية الثقافة والفنون تكرّم 20 شخصية.. ووقفة خاصة للراحلة وردة

سلاطين الطرب تبدع في التجوال عبر التراث الغنائي الوطني

أقدمت الاتحادية الجزائرية للثقافة والفنون على تكريم 20 شخصية وطنية من الحقل الثقافي والفكري في حفل احتضنه المسرح الوطني الجزائري تحت شعار “مسارات وعرفان”.

وقال رئيس الاتحادية الشاعر عبد العالي مزغيش إن هذا النشاط يأتي في إطار النشاطات المرافقة للاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال والمقرر استمرارها سنة كاملة وتطمح الاتحادية إلى مواصلة هذه السنة الحميدة وهي الاحتفاء بالمثقفين وصناع الفكر اذ ترمي الى تكريم 60 شخصية.

وقد شمل التكريم عددا من الأسماء على غرار المخرج الإذاعي والناقد السينمائي جمال الدين حازورلي والمغني عبد الله مناعي والمخرج المسرحي عمر فطموش. الفاعل الثقافي لخضر بن تركي والممثلة نوال زعتر والسيناريست الصادق بخوش والأكاديمي والأديب سعيد بوطاجين والمجاهدة ليلى الطيب… ومدير الوقاية بوزارة الصحة جمال فورار، وهذا تقديرا لأدوارهم في مختلف المجالات.

وقد تميز الاحتفال بالوصلات التي قدمتها فرقة سلاطين الطرب التي ابدعت في جولة حلقت فيها بالحضور في ارجاء التراث الغنائي الوطني من يا الرايح لدحمان الحراشي، البارح كان في عمري عشرين للهاشمي قروابي فات الي فات احمد وهبي رحالة خليفي احمد جاني ناجني للكبيرة سلوى الحرية اكلي يحيان كما توقف سليمان معيزات بمرافقة الفرقة عند الراحل الكبيرة وردة بمناسبة عيد ميلادها باداء رائعتها عيد الكرامة مرفوعة للجزائر في ستينية استقلالها.