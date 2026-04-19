اتحاد العاصمة سابعا في الترتيب الجديد

"الكاف" يعلن تصنيف الأندية الإفريقية...

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف التصنيف الجديد للأندية الإفريقية، الذي شهد استمرار تصدر عدد من الأندية الكبرى المشهد القاري، في ظل المنافسة القوية على البطولات الإفريقية خلال الفترة الأخيرة.

وجاء اتحاد العاصمة في المركز السابع برصيد 42 نقطة، بعد تواجده في السنوات الماضية في الأدوار المتقدمة للمنافسة كأس “الكاف”.

وجاء نادي الأهلي في صدارة التصنيف برصيد 66 نقطة، يليه ماميلودي صن داونز في المركز الثاني برصيد 63 نقطة، ثم الترجي الرياضي التونسي ثالثًا برصيد 58 نقطة.

وحل فريق نهضة بركان في المركز الرابع برصيد 57 نقطة، بينما جاء الزمالك في المركز الخامس برصيد 49 نقطة، يليه بيراميدز في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

ويتواجد الهلال السوداني في المركز الثامن برصيد 39 نقطة، بينما تقاسم كل من شباب بلوزداد وسيمبا المركزين التاسع والعاشر برصيد 38 نقطة لكل منهما.

ويعكس التصنيف الجديد الصادر عن “الكاف” قوة المنافسة بين الأندية الأفريقية، خاصة في ظل التقارب الكبير في النقاط بين الفرق في المراكز المتقدمة.