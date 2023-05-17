اتحاد العاصمة يبلغ نهائي كأس “الكاف”

مباراة العودة تُجرى في الجزائر

تأهّل فريق اتحاد العاصمة لِكرة القدم سهرة الأربعاء، لِنهائي منافسة كأس “الكاف”.

وفاز اتحاد العاصمة بِنتيجة (2-0) على ضيفه نادي أسيك ميموزا الإيفواري، لِحساب إيّاب نصف نهائي كأس”الكاف”.

وكانت مقابلة الذّهاب بِكوت ديفوار قد انتهت بِنتيجة التعادل السّلبي، وهي الحصيلة العامّة التي أهّلت مُمثل الكرة الجزائرية لِنهائي كأس “الكاف”.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار مباراة العودة، تحت إدارة حكم الساحة الغابوني بيير أتشو.

وسجّل هدفَي الاتحاد العاصمي في لقاء الإيّاب كلّ من المهاجمَين: خالد بوسليو في الدقيقة الـ 28، وإسماعيل بلقاسمي في الدقيقة الـ 80.

واللافت أن بلقاسمي هزّ شباك فريق أسيك ميموزا، بعد دقيقة فقط من دخوله إلى أرضية الميدان بديلا لِزميله المهاجم أيمن محيوس.

ويلعب فريق المدرب عبد الحق بن شيخة الدور النّهائي لِكأس “الكاف” مع نادي يانغ أفريكانز التنزاني، حيث تُجرى مباراة الذّهاب خارج القواعد في الـ 28 من ماي الحالي، وتُقام مواجهة العودة بِالجزائر في الـ 3 من جوان المقبل.

واجتاز فريق يانغ أفريكانز التنزاني في نصف النّهائي عقبة نادي مارومو غالانتس الجنوب إفريقي، حيث انتصر بِميدانه ذهابا (2-0)، وأيضا خارج القواعد إيّابا (1-2).

ولم يسبق لِفريق يانغ أفريكانز بلوغ نهائي منافسة يُنظّمها الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، بينما كان تنشيط نهائي رابطة أبطال إفريقيا عام 2015، أفضل نتيجة قارّية لِنادي “سوسطارة”.