-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
مباراة العودة تُجرى في الجزائر

اتحاد العاصمة يبلغ نهائي كأس “الكاف”

علي بهلولي
  • 149
  • 0
اتحاد العاصمة يبلغ نهائي كأس “الكاف”
ح.م
لاعبو اتحاد العاصمة قبيل انطلاق مباراة العودة أمام أسيك ميموزا.

تأهّل فريق اتحاد العاصمة لِكرة القدم سهرة الأربعاء، لِنهائي منافسة كأس “الكاف”.

وفاز اتحاد العاصمة بِنتيجة (2-0) على ضيفه نادي أسيك ميموزا الإيفواري، لِحساب إيّاب نصف نهائي كأس”الكاف”.

وكانت مقابلة الذّهاب بِكوت ديفوار قد انتهت بِنتيجة التعادل السّلبي، وهي الحصيلة العامّة التي أهّلت مُمثل الكرة الجزائرية لِنهائي كأس “الكاف”.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار مباراة العودة، تحت إدارة حكم الساحة الغابوني بيير أتشو.

وسجّل هدفَي الاتحاد العاصمي في لقاء الإيّاب كلّ من المهاجمَين: خالد بوسليو في الدقيقة الـ 28، وإسماعيل بلقاسمي في الدقيقة الـ 80.

واللافت أن بلقاسمي هزّ شباك فريق أسيك ميموزا، بعد دقيقة فقط من دخوله إلى أرضية الميدان بديلا لِزميله المهاجم أيمن محيوس.

ويلعب فريق المدرب عبد الحق بن شيخة الدور النّهائي لِكأس “الكاف” مع نادي يانغ أفريكانز التنزاني، حيث تُجرى مباراة الذّهاب خارج القواعد في الـ 28 من ماي الحالي، وتُقام مواجهة العودة بِالجزائر في الـ 3 من جوان المقبل.

واجتاز فريق يانغ أفريكانز التنزاني في نصف النّهائي عقبة نادي مارومو غالانتس الجنوب إفريقي، حيث انتصر بِميدانه ذهابا (2-0)، وأيضا خارج القواعد إيّابا (1-2).

ولم يسبق لِفريق يانغ أفريكانز بلوغ نهائي منافسة يُنظّمها الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، بينما كان تنشيط نهائي رابطة أبطال إفريقيا عام 2015، أفضل نتيجة قارّية لِنادي “سوسطارة”.

مقالات ذات صلة
هل يفوز بن رحمة بِهذه الجائزة؟

هل يفوز بن رحمة بِهذه الجائزة؟

“سوق النسا”.. والدة رونالدو وزوجة ابنها والسّحر

“سوق النسا”.. والدة رونالدو وزوجة ابنها والسّحر

الرئيس تبون يهنئ فريق اتحاد واد سوف

الرئيس تبون يهنئ فريق اتحاد واد سوف

نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة الجمعة بنيلسون مانديلا

نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة الجمعة بنيلسون مانديلا

مهدي لكحل حلّ آخر بين أيدي جمال بلماضي

مهدي لكحل حلّ آخر بين أيدي جمال بلماضي

باتريس موتسيبي في الجزائر هذا الخميس

باتريس موتسيبي في الجزائر هذا الخميس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد