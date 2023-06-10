اتحاد العاصمة يريد لاعب أنطاليا سبور التركي حسام الدين غشة

معروض على الزمالك المصري

علمت “الشروق”، من مصادر مؤكدة، أن إدارة اتحاد العاصمة دخلت في مفاوضات لضم لاعب أنطاليا سبور التركي، الذي سبق له وأن تقمص ألوان وفاق سطيف حسام غشة، الذي يتواجد في نهاية عقده مع ناديه التركي، وأضافت نفس المصادر أن إدارة الاتحاد بصدد تدعيم صفوفها بعدد من اللاعبين خاصة وأن 14 لاعبا من الاتحاد يتواجدون في نهاية عقودهم على غرار محيوص وبلعيد.

وفي نفس السياق، أكدت صحف مصرية السبت أن أحد وكلاء اللاعبين عرض اللاعب الجزائري حسام الدين غشة جناح فريق أنطاليا سبور التركي على مسؤولي نادي الزمالك تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الأبيض في الموسم المقبل.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أنه سيتم عرض الأمر على اللجنة الفنية بالنادي والجهاز الفني أن الجناح الجزائري تلقى اتصالات تتعلق بإمكانية الانتقال إلى نادي الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وكان حسام غشة انتقل إلى صفوف أنطاليا سبور قادمًا من وفاق سطيف الجزائري في صيف 2021، في صفقة انتقال حر وينتهي تعاقده مع النادي التركي بنهاية الموسم الجاري.