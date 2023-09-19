اتحاد العاصمة يشرع في التحضير لمباراة الفتح الرباطي

شرع فريق اتحاد العاصمة أمسية الاثنين في التحضير لمباراة الفتح المغربي، التي تدخل في إطار الدور الـ32 من كأس الكاف.

وعاد نادي “سوسطارة” إلى أجواء التحضيرات بعد تتويجه بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي المصري بهدف دون رد.

ويتنقل “الاتحاد” هذا الأربعاء إلى المغرب من أجل مواصلة التحضيرات لمباراة “الفتح” المرتقبة سهرة السبت بداية من الساعة الثامنة ونصف.

هذا وتم على هامش حصة الاستئناف، تكريم المهاجم اسماعيل بلقاسمي بعد بلوغه في لقاء السوبر الإفريقي، المباراة رقم 100 بألوان نادي “سوسطارة”.