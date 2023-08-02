اتحاد العاصمة يعلن عن صفقاته الجديدة

أعلن اتحاد العاصمة عن الصفقات التي حسمها خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في إطار تدعيم الفريق تحسبا للموسم الكروي 2023 -2024.

وكشف نادي سوسطارة عن الأسماء التي تعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ويتعلق الأمر بكل من لاعب بارادو حسين دهيري، وفتوحي من جمعية الشلف، والمدافع يوبا شيراني من أولمبيك أقبو.

كما تعاقدت إدارة الاتحاد مع المدافع المالي سيكو كوناتي، ومتوسط ميدان مولودية البيض عمر مبارك، إلى جانب التعاقد مع محمد أمين بوزيان القادم من الاتحاد المنستيري التونسي.

وبالإضافة إلى الأسماء المذكورة، تعاقد نادي اتحاد العاصمة، مع لاعب الوسط خير الدين طوال من أمل الأربعاء، والمدافع أسامة بركات، وحارس مولودية وهران كمال سوفي.

وشرع فريق اتحاد العاصمة، أمسية الثلاثاء، في التحضير للموسم الجديد، حيث خاض حصته التدريبية الأولى في ملعب بولوغين.