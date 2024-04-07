اتحاد العاصمة يمرّ إلى المُربّع الذّهبي الإفريقي

تأهّل فريق اتحاد العاصمة في ساعة متأخّرة من سهرة الأحد، للدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس “الكاف”.

وفاز اتحاد العاصمة بِثُنائية نظيفة على الزّائر نادي ريفرز يونايتد النيجيري، بِرسم إيّاب ربع النّهائي.

وكان فريق “سوسطارة” قد انهزم خارج القواعد ذهابا بـ (0-1)، وهي الحصيلة العامّة التي منحته بطاقة التأهّل.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار مباراة العودة، تحت إدارة حكم السّاحة الرواندي صامويل أويكوندا.

وسجّل هدفَي الاتحاد في لقاء الإيّاب، المهاجم المالي عبد الله كانو في الدقيقتَين الـ 37 والـ 74، بعد تمريرتَين حاسمتَين من المدافع نبيل عمارة ولاعب الخطّ الأمامي الكاميروني ليونيل أتيبا، على التوالي.

وفي نصف النّهائي، يُواجه اتحاد العاصمة المُتأهّل من مقابلتَي ناديَي أبو سليم الليبي ونهضة بركان المغربي.