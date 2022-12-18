اتصالات الجزائر: تخفيضات على خدمة “دروسكم” وأجهزة المودم

دعت مؤسسة اتصالات الجزائر المواطنين لزيارة جناحها بصالون الانتاج الوطني المنظم بقصر المعارض لاكتشاف أخر عروضها والفوز بالهدايا واغتنام التخفيضات.

وأوضحت اتصالات الجزائر في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنهم متواجدون دائما على مستوى معرض الانتاج الجزائري المنظم بقصر المعارض (الصنوبر البحري) إلى غاية 24 ديسمبر 2022.

وأضافت ان جناحها الخاص يعرض آخر العروض و الخدمات التي تقدمها بالاضافة إلى هدايا وتخفيضات حصرية :

1- تخفيضات مغرية على أجهزة المودم ومكرارات الإشارة

2- عرض خاص لخدمة “دروسكم” للتعليم الإلكتروني يمكنكم من الاستفادة من تذكرة مجانية عند اقتنائكم لثلاتة (03) تذاكر من نفس النوع.

اتصالات الجزائر متواجدة على مستوى الجناح المركزي “C” .