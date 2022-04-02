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الجزائر

اتصالات الجزائر تطلق عرضاً ترويجياً خاصاً بشهر رمضان

الشروق أونلاين
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اتصالات الجزائر تطلق عرضاً ترويجياً خاصاً بشهر رمضان

أطلقت اتصالات الجزائر، عرضا ترويجيا خاصا بشهر رمضان، لخدمات الإنترنت، يسمح لزبائنها المقيمين بالاستفادة من مزايا استثنائية.

وجاء في بيان لمؤسسة اتصالات الجزائر أن العرض الترويجي يخص كل اشتراك جديد في عروض الإنترنت لاتصالات الجزائر أو زيادة سرعة التدفق (الانتقال إلى مستويات سرعة تدفق أعلى) في خدمتي Idoom FIBRE وIdoom ADSL.

وأوضح البيان أن الزبون يستفيد من سرعة تدفق 15 ميغابايت في الثانية بسعر 1000 دج/الشهر عوض 1999 دج/الشهر، و20 ميغابايت في الثانية بسعر 1700 دج/الشهر فقط عوض 2599 دج/الشهر.

أما 50 ميغابايت في الثانية فتكون بسعر 2800 دج/الشهر عوض 3599 دج/الشهر، و100 ميغابايت/الثانية بسعر 6500 دج عوض 6599 دج/الشهر.

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