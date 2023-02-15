اتصالات الجزائر تكشف عن “مفاجأتها” الجديدة

أعلنت اتصالات الجزائر عن عرضها الترويجي الجديد لانترنت الألياف البصرية، والمتمثّل في باقة “Idoom Fibre” التي سيتمّ تسويقها بسعر: 0 دينار.

وحسب ما جاء في بيان للشركة يوم الأربعاء، سيتمّ إطلاق العرض الجديد بداية من يوم الخميس 16 فيفري الجاري، للزبائن المؤهلين للاستفادة من الاتصال بالانترنت عبر تكنولوجيا FTTH للألياف البصرية.

ويسمح العرض الجديد بالحصول على اشتراك بتدفّقات بين 15 ميغا، و300 ميغا، بالإضافة إلى جهاز مودم خاص بالألياف البصرية، و15 يوما من الانترنت، مع الربط بالشبكة من دون دفع أية مصاريف.

ويمكن للزبائن الراغبين باقتناء الاشتراك الجديد، التقرّب من الوكالات التجارية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، طيلة فترة سريان العرض لمدة 30 يوم.