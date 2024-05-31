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الجزائر

اتفاقية بين “هولسيم الجزائر” و”SLB” لخفض الانبعاثات الكربونية

و. س
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اتفاقية بين “هولسيم الجزائر” و”SLB” لخفض الانبعاثات الكربونية
ح.م

وقعت، نهاية الأسبوع، هولسيم الجزائر، الرائد الوطني في حلول البناء المبتكرة والمستدامة، مع شركة SLB، الشركة العالمية للتكنولوجيا، اتفاقية في إطار تعاوني لاستكشاف فرص التقاط وتخزين الكربون في الجزائر.
وحسب بيان “هولسيم”، الذي تلقت “الشروق”، نسخة منه، فإن مارتن كريغنر، عضو اللجنة التنفيذية لهولسيم المسؤول عن آسيا، الشرق الأوسط وإفريقيا، حضر حفل توقيع هذه الاتفاقية مع رضا كلكولي، المدير العام لـ SLB شمال إفريقيا، التي تهدف إلى استكشاف حلول مبتكرة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودعم التزامات الجزائر في تقليل الغازات الدفيئة.
وأعربت هولسيم الجزائر، عن سعادتهما بهذا التعاون لاستكشاف الفرص التي يقدمها الطرف الآخر من تقنيات التقاط وتخزين الكربون في الجزائر، حيث تعكس هذه الاتفاقية، حسب البيان، التزام هولسيم بتقليل أثرها الكربوني ودعم أهداف الجزائر في التخلص من الكربون.

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