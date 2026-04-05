اتفاقية لاقتناء 2131 معدّة فلاحية وإطلاق تكوين متخصص لدعم المكننة الزراعية

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، على توقيع اتفاقية لاقتناء 331 آلة حصاد و1800 جرار، بالتزامن مع إطلاق دورة تكوينية متخصصة في المكننة الفلاحية، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات القطاع ورفع مردوديته قبيل انطلاق حملة الحصاد والدرس لموسم 2025-2026.

وجرت مراسم التوقيع أمس السبت، بين شركة تسويق المعدات الفلاحية (PMAT TRADING) وشركة (AGRO DRIVE)، فرع مجمع “أغروديف”، بهدف دعم الحظيرة الوطنية للعتاد الموجه لعمليات الحرث والبذر والحصاد والدرس، وذلك في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز المكننة الفلاحية وإحداث نقلة نوعية في القطاع.

وأكد الوزير أن إنشاء فرع “Agrodrive” المتخصص في المكننة الزراعية، إلى جانب استحداث مجلس وطني للمكننة الفلاحية لضمان الصيانة وتوفير قطع الغيار، من شأنه أن يساهم في عصرنة القطاع، وتوسيع المساحات المزروعة، ورفع المردودية في الهكتار، فضلاً عن دعم الفلاحين وتشجيعهم على إنشاء تعاونيات فلاحية، وتعزيز الإنتاج الوطني من العتاد الفلاحي.

وعلى هامش مراسم التوقيع، أعطى الوزير إشارة انطلاق دورة تكوينية متخصصة في الممارسات الجيدة لقيادة وصيانة الحصادات، لفائدة الإطارات والعمال المشرفين على المكننة الفلاحية على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة ومؤسسة تطوير الزراعات الاستراتيجية (DCAS).

وشهدت الدورة، التي تمتد على مدار ثلاثة أيام، مشاركة مكونين جندهم قطاع التكوين والتعليم المهنيين لمرافقة قطاع الفلاحة في تأهيل يد عاملة متخصصة في المكننة الفلاحية، إلى جانب خريجي معاهد التكوين المهني الذين استفادوا من خبرة ميدانية تؤهلهم للاندماج في هذا المجال الذي يعاني عجزاً ملحوظاً في الكفاءات المؤهلة.

وأوضح الوزير أن هذه الدورة، الأولى من نوعها، تكتسي طابعاً استعجالياً لارتباطها بقرب انطلاق حملة الحصاد والدرس منتصف الشهر الجاري بولايات الجنوب، مشيراً إلى برمجة دورات مماثلة عبر مختلف مناطق الوطن لتكوين كافة المكلفين بالمكننة على مستوى مؤسسات القطاع العام والخواص.

وفي السياق ذاته، شدد على أهمية تكوين اليد العاملة المتخصصة في قيادة وصيانة آلات الحصاد، لما لذلك من دور محوري في تعزيز الأمن الغذائي من خلال رفع الإنتاج وتفادي ضياع المحاصيل.

وخلال الزيارة، اطلع الوزير على قدرات المؤسسات الوطنية لإنتاج العتاد الفلاحي بالقطب الصناعي، كما تفقد مركز الامتياز الجزائري-الإيطالي للابتكار الفلاحي “أنريكو ماتي”، ووقف على مدى تقدم هذا المشروع ذي البعد الإفريقي.

