اجتماع جزائري-تونسي-ليبي لتقييم مسار تعزيز التعاون الثلاثي

تم اليوم الإثنين، 15 سبتمبر، عقد اجتماع ثلاثي جزائري-تونسي-ليبي، جمع وزراء الخارجية للدول الثلاثة، وهذا قُبيل افتتاح أشغال القمة العربية الإسلامية الطارئة بقطر.

وجمع اللقاء كلا من وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية الشقيقة، محمد علي النفطي، وكذا الوزير الليبي المُكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بدولة ليبيا الشقيقة، الطاهر الباعور.

وخُصّص الاجتماع لمتابعة وتقييم التقدّم المحرز في مسار تعزيز التعاون الثلاثي في إطار تجسيد مخرجات آخر قمة جمعت بين قادة الدول الثلاث، إضافة إلى التشاور والتنسيق حول أبرز القضايا الراهنة على الصعيدين العربي والمغاربي، وفقا لما أفادت به وزارة الخارجية.