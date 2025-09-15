-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

اجتماع جزائري-تونسي-ليبي لتقييم مسار تعزيز التعاون الثلاثي

الشروق أونلاين
  • 737
  • 0
اجتماع جزائري-تونسي-ليبي لتقييم مسار تعزيز التعاون الثلاثي
وزارة الشؤون الخارجية (شبكات)
جانب من اللقاء.

تم اليوم الإثنين، 15 سبتمبر، عقد اجتماع ثلاثي جزائري-تونسي-ليبي، جمع وزراء الخارجية للدول الثلاثة، وهذا قُبيل افتتاح أشغال القمة العربية الإسلامية الطارئة بقطر.

وجمع اللقاء كلا من وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية الشقيقة، محمد علي النفطي، وكذا الوزير الليبي المُكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بدولة ليبيا الشقيقة، الطاهر الباعور.

وخُصّص الاجتماع لمتابعة وتقييم التقدّم المحرز في مسار تعزيز التعاون الثلاثي في إطار تجسيد مخرجات آخر قمة جمعت بين قادة الدول الثلاث، إضافة إلى التشاور والتنسيق حول أبرز القضايا الراهنة على الصعيدين العربي والمغاربي، وفقا لما أفادت به وزارة الخارجية.

مقالات ذات صلة
نجاحات الجزائر المتوالية تنسف الأباطيل وتخرس الأبواق

نجاحات الجزائر المتوالية تنسف الأباطيل وتخرس الأبواق

رسميّا… الجزائر تطلق تحدي مستقبل الزراعة الذكية

رسميّا… الجزائر تطلق تحدي مستقبل الزراعة الذكية

جزائريون يسترجعون “نوستالجيا” الزمن الجميل في نصوص كتب مدرسية قديمة

جزائريون يسترجعون “نوستالجيا” الزمن الجميل في نصوص كتب مدرسية قديمة

بلمهدي: الجزائر من الدول القليلة التي تحتفي بأئمتها وعلمائها

بلمهدي: الجزائر من الدول القليلة التي تحتفي بأئمتها وعلمائها

“نظام الدوامين”… إجراء استثنائي لضمان حقوق الجميع في التمدرس

“نظام الدوامين”… إجراء استثنائي لضمان حقوق الجميع في التمدرس

لهذه الأسباب انضمت الجزائر للتحالف الإفريقي للهيدروجين الأخضر

لهذه الأسباب انضمت الجزائر للتحالف الإفريقي للهيدروجين الأخضر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد