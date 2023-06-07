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العالم
القضية الفلسطينية في مقدمة جدول الأعمال

اجتماع رفيع المستوى بين الجامعة العربية ومجلس الأمن

الشروق أونلاين
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اجتماع رفيع المستوى بين الجامعة العربية ومجلس الأمن
أرشيف
مجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، جلسة رفيعة المستوى لبحث التعاون مع جامعة الدول العربية. بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وستعقد هذه الجلسة، حسب ما أفاد به بيان للجامعة العربية، في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية.

ومن المقرر أن يلقي أبو الغيط خلال الجلسة، بيانا حول “الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتعظيم فاعلية آليات الشراكة مع الأمم المتحدة. وخاصة مع مجلس الأمن الدولي، لتسوية كافة النزاعات والأزمات الإقليمية والدولية”.

كما تتناول الجلسة، “القضية الفلسطينية. وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إجراءات تكرس الإحتلال. وكذلك عنف المستوطنين”.

وستستعرض جامعة الدول العربية أمام مجلس الأمن الدولي أيضا، الموقف العربي إزاء قضايا السودان وسوريا وليبيا والعراق واليمن والصومال. وكيفية تعزيز الأمن الإقليمي في المنطقة العربية.

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