اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي والمسؤولون يلتزمون الصمت

بعد طلب الاتحادية الإفريقية للملاكمة بإعادة الرئيس فزيل إلى منصبه

اجتمع يوم الاثنين 20 مارس أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري للملاكمة لدراسة مراسلة الكنفدرالية الإفريقية، والتي تلوح من خلالها بإمكانية تسليط عقوبة أو إقصاء يطال الاتحادية بسبب عدم إعادة الشرعية إلى الاتحادية بعد تنحية الرئيس السابق، فرحات فزيل من منصبه.

وجاء في المراسلة التي وجهها الاتحاد الإفريقي للملاكمة مفادها “أن الهيئة الإفريقية تشعر بقلق كبير تجاه المعلومات المتعلقة بما يسمى تعليق واستبدال عضوية رئيس الاتحاد الجزائري، فرحات فزيل عبد النور من طرف وزارة الرياضة الجزائرية”.

المكتب التنفيذي للملاكمة وخلال اجتماعه استمع إلى رئيس لجنة التشريع والقوانين الذي وجه سؤالا مباشرا إلى رئيس الاتحادية قائلا له: “لقد تلقت الاتحادية مراسلة بالغة الأهمية من الكنفدرالية الإفريقية للملاكمة تلوح من خلالها بإمكانية تسليط عقوبة أو إقصاء يطال الاتحادية. وأمام هذا الوضع نتساءل عن الإجراءات المتخذة للرد على مراسلة الكنفدرالية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، وحيث أن المكتب الفدرالي لم يستشر في الإجراءات المتخذة فإن أعضاء المكتب في حالة وقوع عقوبة على الاتحادية فإن الأعضاء لا يتحملون مسؤولية الإجراءات المتخذة من طرف رئيس الاتحادية في هذا الشأن وبالتالي أعضاء المكتب لا يتحملون أي مسؤولية.

وجاء الرد من رئيس الاتحادية حسب المحضر التي أطلعت عليه الشروق: “نؤكد لأعضاء المكتب أننا لم نتخذ أي إجراء في هذا الصدد ونحن على تواصل مستمر مع وزارة الشباب والرياضة وانشغالكم مشروع والرد على مراسلة الكنفدرالية سيتخذ على مستوى وزارة الشباب والرياضة وكذا اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، الأحداث تطورت والقضية متكفل بها على أعلى مستويات الدولة، وقد طالبونا بعدم الرد أو اتخاذ أي قرار إلى إشعار آخر”.

وانتخب يوسف خليفي رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية للملاكمة، لاستكمال ما تبقي من العهدة الأولمبية (2020-2024)، خلال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت أشغالها نوفمبر 2022، بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بالسويدانية بالعاصمة، عقب التوقيف المؤقت للرئيس السابق نور الدين فزيل فرحات، الذي انتخب يوم 18 مارس 2021 للعهدة الأولمبية (2021- 2024).

وفي نفس السياق، قال مصدر مقرب من وزارة الشباب والرياضة أن الوزير الجديد جد قلق من وضعية الاتحادية الجزائرية للملاكمة، ومن المنتظر أن يجتمع بكل الأطراف لدراسة هذه القضية وإعادة الاعتبار إلى الرئيس فزيل قبل بداية الألعاب الأولمبية التي تعول الجزائر وخاصة في الملاكمة على الحصول على ميداليات خاصة بعد تألق هذه الرياضة في كل الاستحقاقات التي شاركت فيها وخاصة العاب البحر الأبيض المتوسط الأخيرة التي جرت بوهران الصائفة الماضية.

فمتى تعاد الشرعية إلى اتحادية الملاكمة، و لماذا هذا التماطل في الرد على مراسلة الاتحاد الافريقي الذي أكد أنها لم تبلغ عن أي تخطيط لإقامة انتخابات جديدة، مشيرة إلى أن الاتحاد الجزائري انتهك بهذه الخطوة، دستور الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي للملاكمة، وأن فزيل، لا يستحق هذه المعاملة… قضية للمتابعة.